Plan de circulation de la course Vollekslaf

Dimanche prochain se déroule la 33e édition de la course à Walferdange. Voici les perturbations de la circulation automobile engendrées dans la vallée de l’Alzette.

À partir de 8h, la rue principale sera bloquée à toute circulation à partir du croisement principal de Bereldange jusqu’à la rue Charles Rausch (ancienne caserne) en direction de Mersch.

Une déviation est prévue rue de Beggen à Luxembourg-ville. Elle se poursuit rue de la Cimenterie et rue de la Kromm Längten vers Walferdange/Helmsange. Il sera possible de passer par la rue de Dommeldange pour arriver route de Diekirch au croisement de la rue des prés (piscine) et de la rue Mercatoris (Cegedel).

Les voitures arrivant vers Luxembourg-ville seront redirigées au niveau de Walferdange rue Charles Rausch rue de la gare et de là, pourront gagner par Kromm Längten et la rue Cyprien Merjais la rue de Beggen.

Par ailleurs, le trafic sera bloqué à Walferdange : la rue de l’église mais aussi différentes rues dans le lotissement « Op der Thonn » et l’accès de la piscine seront fermés.

À Bereldange, les rues de Steinsel et de Elterstrachen resteront closes.

Vous pouvez passer par la rue de Bridel et la rue des Roses pour se rendre de Bereldange à Steisel.

Pour rejoindre Steisel, il est possible de passer par Heisdort, sauf entre 9h30 et 10h30 ainsi que de 11h30 à 12h30.

Pour sortir de Steinsel, emprunter le croisement des rues Paul Eyschen et de l’Alzette et suivre la route vers Lorentzweiler passant par Hinsdorf.

Pendant ce temps, on ne peut quitter Steinsel qu’en empruntant la rue Klingerbour en direction de Bridel.

Hunsdorf est inaccessible à partir de 11h15 en venant de Steinsel, de Lorentzweiler ou de Prettange.

Dans toutes les rues où la course passe, il sera interdit de stationner.