Plan de sauvetage américain rejeté, Wall Street sombre à nouveau

URGENT - La Chambre des représentants américains a rejeté lundi le plan de sauvetage des banques de 700 milliards de dollars, par 228 voix contre et 205 voix pour, entrainant l’effondrement des valeurs américaines: le Dow Jones perdait 4,75% et le Nasdaq 6,90%.

La Chambre des représentants américains a créé la surprise et secoué encore davantage les marchés en rejetant lundi le plan de sauvetage des banques de 700 milliards de dollars, destiné à stabiliser le système financier américain. Par 228 voix contre et 205 pour, les représentants ont refusé au secrétaire au Trésor Henry Paulson les moyens qu'il demandait pour renflouer les banques mises à mal par la crise immobilière, à travers la «Loi sur la stabilisation économique d'urgence de 2008».

Cette intervention de l'Etat dans le secteur privé, sans précédent dans l'histoire américaine, visait à racheter les actifs douteux des banques en difficulté du fait de la crise immobilière. La Bourse de New York chutait après le vote: le Dow Jones perdait 4,75% (soit plus de 500 points), et le Nasdaq 6,90%.