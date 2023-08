Au Luxembourg: Plan social dans la construction? «Les salariés utilisés comme moyen de pression»

Cardoso construction Le secteur de la construction est en crise, estime le patronat. Vincent Lescaut/L'essentiel

Le Groupement des entrepreneurs et la Fédération des artisans se sont fendus d'un communiqué, mercredi matin, en plein congé collectif, pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour le secteur de la construction. «La crise dans le secteur du bâtiment montre dès à présent des impacts concrets dans les entreprises», écrit le patronat. «Au cours des mois à venir, l'ensemble des secteurs de la construction vont être confrontés à une baisse brutale de leurs activités».

Des faillites ont déjà eu lieu, comme celle de Cardoso, et leur nombre «atteint un triste record depuis l'année 1995», déplore le communiqué. Du coup, «pour préparer le choc au niveau de l'emploi», le Groupement des entrepreneurs et la Fédérations des entreprises de la construction «viennent de saisir les syndicats OGBL et LCGB, afin d'entamer dès que possible une concertation sur un plan sectoriel de maintien dans l'emploi et d'étendre le cas échéant les discussions à un plan social sectoriel». En effet, pour certaines entreprises, «le maintien dans l'emploi ne sera plus une option».

«On s'était déjà mis d'accord pour se voir»

Du côté syndical, on s'étonne un peu de ce communiqué et de ces affirmations. «On avait déjà reçu un courrier en juillet et on s'était mis d'accord pour se voir en septembre. Nous avons encore reçu un courrier hier, mais ces discussions étaient déjà décidées», pointe Jean-Luc De Mattéis, secrétaire central de l'OGBL pour le secteur de la construction. «On discutera des secteurs de la construction qui vont moins bien, de ceux qui vont mieux…».

Mais pour le syndicaliste, qui avait déjà relativisé la crise, le point important sera la convention collective en chantier depuis des lustres. «Plus de 20 000 salariés l'attendent, on avait fait des propositions à l'impact neutre pour les entreprises. Ce n'est pas une hausse des salaires de 1% qui va mettre le secteur en faillite». Sur les plans de maintien dans l'emploi et autres plans sociaux, «on commence à croire que les salariés du secteur sont utilisés comme moyens de pression, au moment où les partis préparent leurs programmes électoraux. C'est inacceptable. On est d'accord pour discuter, pas pour mettre la pression sur les salariés pour aider les investisseurs».

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.