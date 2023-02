Aux États-Unis : Son plan à trois vire au bain de sang, puis elle commande une pizza

Une trentenaire a été reconnue coupable d’avoir été complice de la folie meurtrière de son compagnon, qui n’a pas supporté de la surprendre en pleins ébats avec un homme et une femme.

Une Américaine de 37 ans a été reconnue coupable de viol, de séquestration et de complicité de meurtre entre autres chefs d’accusation, la semaine dernière dans l’Indiana. La trentenaire établie à Evansville a fait la connaissance d’Amanda Siebe en octobre 2021 sur une application de rencontres lesbiennes. Dans le but de réaliser un fantasme, Heidi Carter a invité chez elle sa nouvelle conquête et Tim Ivy, le petit ami de celle-ci.