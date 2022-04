Football : Platini aurait reçu un Picasso d’un oligarque russe

Avant l’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022, l’ex-dirigeant de l’UEFA se serait vu offrir un cadeau bien gênant aujourd’hui. De son côté, il a déposé une plainte contre Gianni Infantino.

Des écoutes de 2017 révélées par Mediapart, lundi, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) sur l’attribution en 2010 des Mondiaux 2018 et 2022, à l’époque de la présidence Platini à l’UEFA, jettent le trouble sur le dirigeant français âgé de 66 ans.

Ce dernier a reconnu dans une conversation avec sa femme avoir reçu un «tableau» d’un certain «Ouchmanov», qui pourrait être, selon Mediapart, l’oligarque Alicher Ousmanov, actuellement visé par des sanctions de l’Union européenne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Sollicité par l’AFP sur ce dossier, l’entourage de Michel Platini n’a pas donné suite.

Plainte de Platini contre Infantino

D’après les quotidiens «Le Monde» et «L’Équipe», l’entourage de Platini a reconnu, lundi, que le dirigeant avait reçu une «lithographie» de Picasso de la part de M. Ousmanov en 2016 pour ses 61 ans, et non un tableau.