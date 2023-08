Tombés dans les Playmobil quand ils étaient grands

Claude Hengel, président des Playmo-Frënn Lëtzebuerg, ne jouait pas aux Playmobil quand il était enfant, mais il s’est bien rattrapé depuis. Des collectionneurs comme lui, venus d’Europe, déballeront leurs figurines en plastique, au grand bonheur de milliers de visiteurs lors des LuxPlaymoDays, samedi et dimanche, à Bascharage.

«Des dioramas très variés seront exposés au centre sportif Op Acker: Western, Belle Époque, fonds marins…, dit le président. La taille de ces maquettes va de 2 à 26 m2». Une tombola permettra au public de gagner des prix Playmobil. Le bénéfice sera reversé à l’Unicef au profit des enfants victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Univers «plus réalistes»

Pour Claude Hengel, qui présentera un minigolf, «les Playmobil sont arrivés avec les enfants. En visitant le parc Playmobil, avec mon épouse, on a réalisé qu’il y avait des adultes qui les collectionnaient et faisaient des dioramas, ça a été le déclic. Nous sommes désormais collectionneurs depuis une vingtaine d’années».

Entre les grands concurrents Lego et Playmobil, qu’est-ce qui a fait pencher le cœur du président pour ces derniers? «Les figurines ont plus d’arrondi, je trouve les univers plus réalistes», sourit-il.