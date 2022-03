Plébiscite pour Saint-Nicolas

Samedi, la fête de la Saint-Nicolas organisée à l’Hôtel de Région a rameuté plus de 10 000 visiteurs.

Outre la rencontre avec l'intéressé, les enfants, les parents et grands-parents ont pu profiter de spectacles gratuits et tout empreints de poésie, des contes, à la musique, en passant par le cirque et les marionnettes, et déguster bonbons, gâteaux et charcuterie.