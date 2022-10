«On ne fait plus le plein au Luxembourg»

«Avant, on faisait toujours le plein au Luxembourg», nous confie une famille originaire d’Épinal, dans les Vosges, bien décidée à charger au maximum sa voiture d’alcool et de cigarettes. «Maintenant ça ne vaut plus le coup, alors, on met juste 30 euros de carburant, pas plus, mais on continue à venir ici pour le tabac et les boissons. Des pénuries de carburant en France? (NDLR: à cause du mouvement de grève). En fouinant, il y a toujours moyen d’en trouver».