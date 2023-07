Expérience électro légendaire: Plonge dans l’univers de Kraftwerk à Neimënster

Concert

Pionnier dans le domaine de la musique électronique, Kraftwerk est souvent décrit comme minimaliste, mécanique et futuriste. Avec des performances scéniques innovantes, ils utilisent des décors et des visuels futuristes. Leur esthétique a influencé de nombreux artistes et a contribué à façonner l'image de la musique électronique. Ce groupe musical allemand fondé en 1970, continue d'influencer la musique électronique et reste un groupe emblématique de la scène musicale internationale.