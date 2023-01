Plongée 42 mètres sous terre au Luxembourg

Laissé à l’abandon à la fin des années 80, le long de la frontière belge, le site des anciennes ardoisières de Haut-Martelange renaît petit à petit de ses cendres dans l’ouest du Grand-Duché. Et les spectaculaires travaux entamés par l’État, la commune de Rambrouch et l’ASBL Les Amis de l’Ardoise vont propulser le Musée de l’ardoise dans une tout autre dimension.

Un potentiel énorme

«On offre sur le site des informations historiques et pédagogiques», souligne Szymon Dabrowski, agent touristique polyvalent. En été, deux mines d’extraction sont à visiter. En hiver, seulement la plus grande. Sans oublier notre train industriel qui circule au beau milieu des bâtiments à visiter».

Pour les automobilistes qui font le plein à Martelange, le musée se niche, discret, à l’arrière des stations. «On est situé dans une vallée entre Wolwelange et Martelange, précise Szymon Dabrowski. On arrive ici via le CR311. L’entrée est libre. Le potentiel du site est énorme, dit-il. Dans les années à venir, on présentera encore pas mal de surprises. En cette période, notre bistrot à l’ancienne est ouvert et prêt à vous accueillir».