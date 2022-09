LGX: Plongée dans un univers parallèle au Kirchberg

Samedi et dimanche, Luxexpo The Box croulait sous les goodies et était pris dans une déferlante de visiteurs pour la LGX. Quand les joueurs d’e-sport étaient concentrés sur leurs écrans, les visiteurs s’essayaient à un karaoké. Jérémy, 28 ans, Jordan et Bryan, 21, testent «House of the Dead» en jeux d’arcades. «C’est marrant de voir comment on jouait à l’époque!», s’amusent-ils.