Plongée en pleine nature: Profite des vacances de Toussaint au Domaine de Chevetogne

Le Domaine de Chevetogne est un parc de loisirs, centré autour d'activités naturelles. Le parc propose plusieurs activités ludiques et sportives, dont des plaines de jeux, une piscine ouverte en été, un mini-golf, une serre, un train panoramique, un centre d'expositions et une ferme pédagogique. Enfiler vos bottes pour sauter dans les flaques en ce mois d'octobre! Bottes, imperméable, surpantalon, combinaison... il suffit de prévoir les bons habits et à vous la joie de renouer avec ce plaisir d'enfance, sans culpabiliser.