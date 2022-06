Plongez dans le premier métavers luxembourgeois

Si pour vous, les termes cryptomonnaies, blockchain et NFT appartiennent à une langue étrangère, le Luxembourg Metaverse pourrait peut-être vous reconcilier avec ce monde virtuel parfois abstrait et souvent mal compris par le grand public. En lançant le premier métavers luxembourgeois, les entreprises Virtual Rangers et The Dots, ont voulu démocratiser le concept.

1500 euros pour avoir son pavillon

On arrive dans ce monde en cliquant sur un lien depuis son téléphone ou son ordinateur, ou avec un casque VR. Après avoir choisi son nom et crée son avatar, on se balade dans un petit Luxembourg, comme dans un jeu vidéo, et interagir avec d'autres avatars. Tout juste créée, la map s’agrandira au fur et à mesure que des nouveaux membres s'installeront dans des emplacements, et sera bientôt beaucoup plus vaste.