Lancé à l’automne 2022, celui-ci permet aux clients de Tango de bénéficier régulièrement de surprises personnalisées. Ils peuvent ainsi profiter de réductions sur leurs abonnements, de remises sur l’achat de leur prochain smartphone et bien plus encore !

Dans l’App My Tango, les clients ont la possibilité de jouer pour tenter de gagner l’un des cadeaux mis en jeu chaque mois. Et pour son 25e anniversaire, Tango vous propose pas moins de quatre semaines de concours !

Premier opérateur alternatif du pays

La seule condition pour participer à cette opération ? Être client Tango ! Choisir cet opérateur, c’est miser sur une entreprise née au Luxembourg en 1998. Aujourd’hui, plus de 280 000 clients particuliers comme petites entreprises ont décidé de lui faire confiance. Service de Tv, internet ou encore téléphonie mobile et fixe : Tango couvre tous vos besoins en connectivité.

La proximité entretenue avec les clients est l’un des atouts de la marque luxembourgeoise. Tango peut s’appuyer sur son performant réseau de distribution. Vous pouvez retrouver 11 points de vente Tango et 11 points de vente partenaires, répartis sur l’ensemble du territoire luxembourgeois. Cette forte présence permet à l’opérateur d’être plus proche de ses clients physiquement et en digital.

Tango met tout en oeuvre pour simplifier le parcours de ses clients, notamment grâce à la digitalisation de ses outils. Ainsi, l’App MyTango a fait peau neuve à l’automne 2022 pour permettre aux utilisateurs d’être plus autonomes dans la gestion de leurs lignes. Un chatbot et un forum sont aussi à disposition des clients pour permettre une assistance 24/7.

Moteur de l’innovation au Luxembourg

Persévérant dans son ambition d’être à la pointe de l’innovation, Tango a été également pionnier sur la fibre en 2011, l’opérateur étant l’un des premiers à lancer cette technologie sur le marché et à la rendre plus abordable. Les clients Tango se sont vus offrir en avant-première la dernière technologie wifi 6, et bénéficient actuellement de la vitesse la plus élevée au Luxembourg, jusqu’à 2gbits/s.