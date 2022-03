Pluie de cendre au Chili: l’alerte maximum est décrétée

Une ville entière a été évacuée après le réveil spectaculaire du volcan Chaiten. Les spécialistes redoutent que ce ne soit que le début d’une plus grosse éruption.

Les sirènes d'urgence ont retenti, et "par mesure de sécurité, l'évacuation immédiate de toute la population qui demeurait dans la ville de Chaiten a été décrétée ", ont déclaré les autorités. "Les conditions sont réunies pour que quelque chose de pire se produise", a estimé le vulcanologue Luis Lara soulignant que l'éruption du volcan Chaiten n'en est qu'à une étape initiale. Selon l'expert, la plus grande inquiétude porte sur le risque d'explosions plus violentes, accompagnées de fumées et de cendres plus denses et nocives encore.