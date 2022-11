C'est parti!: Pluie de stars sur la cérémonie d'ouverture du Mondial de foot

Afin d'entrer en beauté dans la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, le Qatar a vu les choses en très grand. La cérémonie d'ouverture a lieu ce dimanche 20 novembre à partir de 15h30 au stade Al Bayt, situé à Al-Khor, au nord-est du pays. L'enceinte ultra-moderne peut recevoir jusqu'à 60 000 spectateurs et a été construite exprès pour accueillir la Coupe du monde. L'émirat a d'ores et déjà annoncé que 60 chanteurs et chanteuses du monde entier seraient présents pour animer le show qui précédera le match Qatar-Équateur.