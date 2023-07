Pluie, vent… les montgolfières face aux aléas de la météo à Chambley

«Le plus beau vol a eu lieu samedi matin»

La Grande Ligne, où le but était de battre le record de 456 montgolfières dressées en ligne, a dû être annulée dimanche matin et n'a pas non plus pu avoir lieu le soir. «Si nous n'y arrivons pas lundi matin, il n'y en aura pas cette année», annonce Philippe Buron Pilâtre, l'organisateur de l'événement. «Le plus important c'est de réunir plus de 450 montgolfières et d'effectuer des vols matins et soirs. Il y a des éditions où on a fait 8 vols sur 19, d'autres où on en a fait 18. On sait que ça peut arriver», ajoute-t-il.