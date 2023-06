Au Japon: Pluies torrentielles: des centaines de milliers d'habitants invités à évacuer

L'œil du cyclone, auparavant classé comme typhon quand il s'était violemment abattu fin mai sur l'île américaine de Guam, se trouvait vendredi dans l'océan Pacifique au sud-ouest du Japon. Des consignes d'évacuation - non obligatoires - ont été notamment émises vendredi pour plus de 410 000 personnes à Toyota City, dans le département d'Aichi (centre).

Le trafic des trains à grande vitesse (shinkansen) était suspendu entre Tokyo et Osaka, indiquait la compagnie ferroviaire JR Central sur son site. Et plus de 260 vols avaient été annulés vendredi dans le pays, selon un pointage de la NHK en milieu d'après-midi.

De vastes inondations à Kyushu (sud-ouest du Japon) avaient fait plus de 80 victimes en 2020, et deux ans plus tôt, l'archipel avait connu ses pires inondations depuis des décennies, au cours desquelles plus de 200 personnes avaient trouvé la mort dans l'ouest du pays.