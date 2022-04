Luxembourg-Nancy : Plus aucun train vers la France après 18h39 ce jeudi

LUXEMBOURG/METZ – La grève SNCF va compliquer les déplacements des frontaliers jeudi avec de nombreuses suppressions en heures de pointe.

Les trains vers et depuis Luxembourg seront peu nombreux jeudi.

La SNCF avait prévenu, la journée de jeudi sera la plus compliquée pour les usagers en raison de la grève SNCF à laquelle prend part une grande partie des agents. En clair, les frontaliers qui empruntent la ligne Nancy-Luxembourg n'auront plus aucun train de retour après 18h39, dernier départ vers la France depuis la gare de la capitale.

Face à une réduction exceptionnelle du personnel, la SNCF a décidé de concentrer les trains qui circulent sur les heures de pointe, mais l'impact de la grève demeure inévitable même à ces moments de la journée. Ainsi, les quatre premiers trains du matin démarreront de Thionville et non plus de Metz. Il faudra attendre 6h09 pour le premier train vers Luxembourg au départ de Metz.