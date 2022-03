France Télévisions : «Plus Belle La Vie» va s'arrêter pour de bon

La mythique série diffusée sur «France 3» va disparaître après 17 ans à l’antenne et près de 4 500 épisodes.

Petit séisme dans le paysage télévisuel français: «Plus Belle La Vie» va s’arrêter après 17 ans d’existence et près de 4 500 épisodes. D’après Le Figaro, la baisse des audiences de la série quotidienne de France 3 serait en cause. En janvier 2020, elle avait établi le record de la série française la plus longue après avoir tourné son 4 000e épisode.