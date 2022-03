Android : Plus besoin d'invitation pour jouer à «Fortnite»

Epic Games a rendu son jeu phénomène accessible à tous sur le système d'exploitation de Google, à condition qu'ils possèdent un smartphone compatible.

Pour y jouer, Epic Games requiert une configuration minimale de 3 Go de mémoire vive, Android 5.0 Lollipop et versions suivantes du système mobile, ainsi qu'un processeur graphique Adreno 530 ou plus récent, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP 12 ou plus récent.