Plus besoin de farfouiller dans votre sac à main

Vous qui ne trouviez jamais rien dans votre fouillis, bénissez Karl Lagerfeld! Le directeur artistique de la maison Chanel propose de ranger vos objets dans une coque transparente.

Le génial styliste allemand de Chanel casse avec la routine et présente une collection automne-hiver 2009 de sacs utilitaires et d’un nouveau genre. Le créateur offre ainsi à la femme du XXIe siècle un cabas à son image: efficace et méthodique.