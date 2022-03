Depuis la pandémie : Plus d'abus et de violences domestique au Luxembourg

LUXEMBOURG – Une enquête montre que les femmes du Grand-Duché ont subi davantage de violences et d'abus domestiques que les autres européennes.

Les violences domestiques sont plus fréquentes au Luxembourg que la moyenne européenne.

Près de quatre femmes sur cinq dans l'Union européenne (77%) estiment qu'elles ont subi davantage de violences physiques ou psychologiques pendant la pandémie de Covid. Selon un sondage Eurobaromètre publié vendredi, c'est en Grèce que ce chiffre est le plus élevé (93%) et en Hongrie qu'il est le plus bas (moins de 50%). La France est au-dessus de la moyenne (87%), la Belgique en-dessous (70%) et l'Allemagne suit la tendance européenne (80%).

Interrogées sur les formes de violences subies par les femmes de leur entourage depuis le début de la pandémie, 14% ont indiqué la violence domestique, 16% le harcèlement en ligne, autant que le harcèlement de rue et 11% le harcèlement au travail. C'est surtout en Irlande, en Grèce, en Croatie, à Chypre, au Luxembourg et en Roumanie que les valeurs relatives à la violence domestique étaient supérieurs à la moyenne, avec plus de 20% pour chaque phénomène.

Pour 60% des femmes interrogées, il devrait être plus simple de signaler les violences, y compris à la police. Cela constituerait un instriment clé contre la violence physique et émotionnelle. Dans ce contexte, deux femmes sur cinq se prononcent en faveur d'une meilleure formation du personnel de la police et de la justice.