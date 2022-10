Au Luxembourg : Plus d'accidents du travail, mais moins de morts en 2021

LUXEMBOURG – L’Association d’assurance accident (AAA) a publié son rapport annuel, faisant état de dix accidents du travail mortels en 2021, presque moitié moins qu'en 2020.

AAA

«Comme en 2020, les changements des conditions de travail engendrés par la pandémie ont impacté les statistiques» sur les accidents du travail en 2021, écrit l'Association d’assurance accident (AAA) dans son rapport annuel. Le nombre d'accidents du travail et de trajet reconnus a certes augmenté l'année dernière par rapport à l'année précédente, mais il reste inférieur à 2019.

L'an dernier, l'AAA a dénombré 16 540 accidents au total, dont 13 712 accidents du travail, 2 589 accidents de trajet et 239 maladies professionnelles. En 2020, 15 415 accidents au total, dont 12 656 accidents du travail et 2 446 accidents de trajet avaient été dénombrés. Une hausse à mettre en rapport avec l'augmentation du nombre de travailleurs dans le pays, 453 434 en 2020 et 469 166 en 2021. Au final, le nombre de déclarations par jour s'élevait en moyenne à 114 l'année dernière, treize déclarations quotidiennes de plus qu'en 2020. En 2019, 134 accidents étaient signalés chaque jour à l'AAA.

Moins de décès, plus de maladies

Ainsi, en 2021, on a dénombré 15% d'accidents du travail et 29% d'accidents de trajet en moins qu'en 2019. Autre chiffre marquant, le nombre de décès lors de ces accidents. L'an dernier, le monde du travail luxembourgeois a eu à déplorer dix décès, sept dans des accidents du travail, trois des suites de maladies professionnelles. C'est presque moitié moins qu'en 2020 (19 morts), et six de moins qu'en 2019 (seize victimes). Une différence qui s'explique notamment par les accidents de trajet: ils avaient fait quatre morts en 2019, neuf morts en 2020 et aucun mort en 2021.

Le nombre de maladies professionnelles en revanche reste élevé, avec une hausse de 88,2% entre 2019 et 2021. Une explosion qui s'explique essentiellement par le nombre de personnes qui ont contracté le Covid au travail. L'AAA a aussi chiffré le coût moyen d'un accident du travail. Il s'élève à 3 867 euros en 2021, au même niveau qu'en 2020 (3 800 euros) et un peu plus qu'en 2019 (3 571 euros).