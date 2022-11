Au Luxembourg: Plus d'un ménage sur quatre a vu ses revenus augmenter

LUXEMBOURG - La situation financière de plus d'un quart des ménages s'est améliorée entre 2020 et 2021.

La situation de la majorité des ménages du Luxembourg est restée stable. Pexels

Selon des données Eurostat publiées mercredi, les revenus nets de 61,8% des ménages luxembourgeois sont restés plus ou moins stables entre 2020 et 2021. Ils ont toutefois été deux fois plus nombreux à voir leur situation s'améliorer plutôt que se dégrader.

En effet, 25,8% des ménages luxembourgeois ont vu leurs revenus augmenter entre 2020 et 2021. C'est plus que la moyenne européenne (17,5%) et cela place le Luxembourg en tête des pays où cette proportion était la plus forte, avec l'Allemagne (25,6%), les Pays-Bas (25,8%), la Slovénie (27%), la Roumanie (27%), la Suède(32,3%) et la République tchèque (34,8%) contre 20% en France et en Belgique.