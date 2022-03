Séisme en Chine : Plus d'un milliard de Chinois portent le deuil

Une semaine après le puissant séisme qui a fait au moins 2 064 morts dans la région montagneuse du Qinghai, les Chinois rendent hommage aux victimes lors d'une journée de deuil national.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées lors de cérémonies organisées dans tout le pays. À l'épicentre du tremblement de terre dans le canton de Yushu, dans l'ouest de la province du Qinghai, plusieurs centaines de secouristes, d'habitants et d'enfants en uniforme scolaire sont restés silencieux à l'occasion d'une cérémonie organisée sur une colline, avec les décombres d'immeubles détruits derrière eux.

Le rassemblement était diffusé en direct à la télévision. Les drapeaux chinois étaient en berne dans tout le pays, alors que sirènes et klaxons ont retenti après trois minutes de silence à 10h. Tous les événements prévus, notamment sportifs, ont été annulés pour la journée, sur ordre du gouvernement.

Vêtu de noir avec une fleur blanche accrochée sur la poitrine, le secrétaire du Parti communiste pour la province du Qinghai, Qiang Wei, a appelé la population à rester unie et à reconstruire la région après le séisme qui a également fait plus de 12 000 blessés. "Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour rendre hommage (aux victimes) et présenter nos condoléances" à leurs proches, a-t-il déclaré devant la foule rassemblée.