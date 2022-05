Au Luxembourg: Plus d'un millier d'espèces recensées en quatre jours

Près de 6 000 observations, de plus d'un millier d'espèces, par environ 370 amoureux de la nature: c'était lundi en fin d'après-midi le bilan encore provisoire du City Nature Challenge 2022, au Luxembourg. De vendredi à lundi soir, ce défi invitait les gens à se promener dans la nature et à photographier la faune, la flore et les champignons, grâce à l'application iNaturalist. En général, la majorité concerne des plantes plus aisées à observer.