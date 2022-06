Au Luxembourg : Plus d'un quart des jeunes résidents adeptes du piratage de films et séries

LUXEMBOURG – Piratage et contrefaçons ne sont pas rares parmi les 15-24 ans du Luxembourg, selon les données publiées ce mercredi par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Il n'est pas rare pour les habitants du Luxembourg âgés de 15 à 24 ans de pirater sur Internet plutôt que de payer un abonnement. Ainsi, selon les chiffres publiés ce mercredi matin, pour la journée mondiale anti-contrefaçon, par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, 28% des jeunes du Luxembourg ont intentionnellement accédé à un contenu piraté ces douze derniers mois. Un chiffre plus élevé qu'au niveau européen (21%). Un nombre non négligeable de personnes, au Luxembourg comme dans le reste de l'Europe, sont tombés par accident sur des éléments piratés.

Parmi ces 28%, la moitié a piraté des films. La même proportion a regardé des séries illégalement. La musique (27% des «pirates»), les logiciels (21%) et les événements sportifs en direct (30%) suivent au palmarès des piratages préférés des jeunes du Luxembourg. Les jeux vidéos (18%) et les livres électroniques (17%) complètent ce classement du vol virtuel. A contrario, 53% des jeunes interrogés n'ont pas accédé à des contenus piratés. Dans ce domaine, le Grand-Duché fait moins bien que les 60% de l'UE.

Prix et disponibilité

L'achat de produits de contrefaçon est, de son côté, en progression avec 34% des jeunes du Luxembourg qui admettent avoir acheté intentionnellement un tel produit lors de l'année écoulée, contre 37% au niveau européen (un chiffre qui était à 14% en 2019). Les vêtements et accessoires sont les produits contrefaits le plus souvent achetés (16% des achats) devant les chaussures (10%), l'électronique (9%) et les produits d'hygiène (6%). Par ailleurs, 37% des personnes interrogées disent s'être fait avoir en achetant involontairement un produit de contrefaçon.

L'office européen livre aussi quelques données sur les motivations des pirates et des amateurs de contrefaçons. Sans surprise, «le prix et la disponibilité restent les principaux facteurs d'achat, mais l'influence de l'entourage et de la société est également de plus en plus importante». Les cybermenaces, la cyberfraude et l'incidence sur l'environnement, elles, apparaissent comme des facteurs dissuasifs.