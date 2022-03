Plus d'un tiers des Américains croient aux ovnis

Et 48% pensent que la télépathie et la voyance existent, selon un sondage IPSOS.

Les Américains auraient-ils trop regardé Men In Black? Un peu plus d'un tiers d'entre eux (34%) est persuadé que les fantômes existent ou que des objets volants non-identifiés traversent parfois le ciel, selon un sondage IPSOS pour l'Associated Press.

D'autres croyances ont encore plus de succès: 48% des Américains sont convaincus de l'existence des perceptions extrasensorielles, un ensemble de phénomènes allant de la télépathie à la voyance. Ils sont 34% à être persuadés de l'existence des ovnis (14% en ont déjà vu) et 19% à avoir peur des sorts et des sorcières.

Un Américain sur cinq est superstitieux, un phénomène observé plus souvent chez les jeunes, les plus pauvres et les habitants des villes: pour eux, la découverte d'un trèfle à quatre feuilles est le moyen le plus sûr d'avoir de la chance. Pour éviter la malchance, ils évitent de passer sous les échelles, pressent le fiancé de ne pas voir sa future femme avant la cérémonie de mariage le jour des noces et, plus rarement, redoutent les chats noirs, les miroirs brisés ou les parapluies ouverts à l'intérieur.