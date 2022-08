Au Luxembourg : Plus d'une masse d'eau sur deux contient trop de phosphates

Sur les 106 masses d'eau* au Luxembourg, 58 dépassent la valeur limite de 0,07 mg/l en phosphates. C'est ce qu'indique Joëlle Welfring, la ministre Déi Gréng de l'Environnement, dans une réponse parlementaire. «Seulement» 46 sont aux normes et correspondent au bon état écologique. Pour rappel, les phosphates en trop grande quantité peuvent entraîner des perturbations de l'absorption des autres minéraux, des risques de calcification rénale et des troubles du rythme cardiaque.

Lourde amende en 2013

En outre, la ministre note qu'au Luxembourg le phosphore est déjà éliminé «dans la plus grande partie» des eaux usées. «Sur les 121 stations d'épuration biologiques qui représentent au total environ 1 100 000 "équivalent habitant", le phosphore est techniquement éliminé dans les 41 plus grandes stations d'épuration pour un total d'environ 1 000 000 "équivalent habitant", soit environ 90% du "équivalent habitant" au Luxembourg», explique-t-elle.

Rappelons qu'en 2013 le Grand-Duché avait été condamné à une lourde amende par la Cour de justice de l’UE (CJUE). À l'époque, les six plus grandes stations d’épuration du pays n'étaient pas en conformité en matière de retraitement des eaux usées, notamment concernant le taux de phosphates et d’azote. La facture s'était élevée à plus de 5 millions d'euros.