Au Luxembourg: Plus d'une personne sur 100 n'a jamais utilisé Internet

Oui, en 2023, il y a encore des gens au Luxembourg qui n'utilisent pas, ou très peu, Internet. C'est le résultat d'une étude réalisée par le LISER et rendue publique vendredi par le ministère de la Digitalisation. 1,5% des 6 000 personnes interrogées ont indiqué n'avoir jamais utilisé Internet, ce qui représenterait environ 9 000 habitants à l'échelle du pays. Et 0,5% ne l'avaient pas utilisé depuis au moins trois mois. Ces résidents «sont majoritairement ou bien des femmes, des personnes de 50 ans et plus ou des personnes ayant un niveau d’éducation plus faible», détaille l'étude.