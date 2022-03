Chine : Plus de 1 000 personnes retirées vivantes des décombres

Le séisme qui a frappé la province du Qinghai dans le nord-ouest de la Chine a fait au moins 600 morts mais de nombreux survivants ont été secourus.

Plus de 1 000 personnes ont été retirées des décombres et sauvées par les secouristes après le séisme qui a fait plus de 600 morts, selon un nouveau bilan fourni par l'agence Nouvelles de Chine, révisant à la baisse un chiffre donné auparavant par la Radio nationale. Selon l'agence, 1 045 personnes ont été extraites vivantes des décombres par les secouristes, qui ont retiré 107 corps, alors que 2 038 personnes sont soignées. Auparavant, la Radio nationale de Chine avait affirmé que 2 038 personnes avaient été extraites des décombres dans la préfecture de Yushu, épicentre du puissant séisme.