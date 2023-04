Conflit meurtrier: Plus de 1 000 ressortissants de l'UE évacués du Soudan

«C'est une opération complexe mais elle a été couronnée de succès», a déclaré Josep Borrell en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. «Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain que plus de 1 000 personnes» ont été évacuées, a-t-il ajouté. Vendredi, un responsable européen avait indiqué que quelque 1 500 ressortissants européens se trouvaient à Khartoum.

M. Borrell a précisé que 21 diplomates de la mission de l'UE à Khartoum avaient été évacués. «Je veux particulièrement remercier la France», a-t-il dit. «Et je veux remercier les efforts combinés de nombreux pays qui ont évacué leurs ressortissants mais aussi ceux d'autres pays». On ignore, pour l'instant, si des Luxembourgeois se trouvent parmi les personnes évacuées. Contacté lundi par L'essentiel, le ministère des Affaires étrangères et européennes, n'était pas joignable dans l'immédiat.

En plus de l'UE, qui a une délégation à Khartoum, sept pays membres (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Grèce et République Tchèque) sont représentés dans la capitale. Quelque 1 500 ressortissants européens vivent dans le pays, selon un responsable européen contacté par l'AFP vendredi.

La France a évacué près de 400 ressortissants français et de multiples nationalités, en assurant depuis dimanche plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, a indiqué lundi la diplomatie française. Une «poignée» de ressortissants des Pays-Bas ont été évacués à bord d'un avion français, tandis qu'un autre groupe de Néerlandais a quitté Khartoum par la route dans un convoi de l'ONU, a déclaré la diplomatie néerlandaise.

420 morts et 3 700 blessés

Les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants: l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les violences, principalement dans la capitale et au Darfour, dans l'ouest, ont fait plus de 420 morts et 3 700 blessés.