Evénements à Luxembourg-Ville: Plus de 1,2 million de visiteurs attendus aux Winterlights

LUXEMBOURG - Durant 7 semaines, la capitale va se parer des plus beaux habits d’hiver. Économie d’énergie et sécurité ne seront pas oubliées.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Après deux ans de crise sanitaire, les «Winterlights» de Luxembourg-Ville feront face, cette année, à la crise énergétique. Mesures-phares de cette nouvelle édition, l’absence de patinoire, beaucoup trop gourmande en énergie, et une drastique diminution des heures d’illuminations.

«Grâce à l’expérience des deux dernières années marquées par les mesures sanitaires liées au Covid-19, nous nous sommes rappelés que les gens avaient besoin de se retrouver», souligne la bourgmestre Lydie Polfer. «Cette année, on repart donc sur un marché de Noël ''traditionnel'' où l’on souhaite croiser de nombreuses familles pour des moments de détente et de plaisir».

L’importance du côté social

En raison des espaces fermés de 2021, le nombre d’entrées aux «Winterlights» a pu être chiffré à plus de 1,2 millions de visiteurs lors de la dernière édition. «C’est toujours difficile de donner un chiffre», a reconnu Patrick Goldschmidt, échevin du Service Espace public, fêtes et marchés, «mais on espère accueillir beaucoup plus de monde lors des sept prochaines semaines».

«On l’a encore vu ce week-end avec le Bazar International qui a atteint des records au Kirchberg», poursuit Lydie Polfer, «il y a de plus en plus de monde aux événements. On voit que le côté social est extrêmement important dans une société comme la nôtre. Nous sommes préparés à cette affluence et on espère qu’il n’y aura pas d’accidents».

Vincent Lescaut/L'essentiel

Des économies d’énergie

Pour faire face à la crise énergétique qui secoue actuellement le monde entier, la ville de Luxembourg a également décidé de réduire massivement les horaires des illuminations de Noël. De 19 heures d’illuminations par jour en 2021, on passera désormais à 6 heures d’illuminations par jour en 2022. Tous les jours, les visiteurs pourront profiter de cette ambiance féérique de 16h30 à 23h, à l’exception des 24, 25, 26 et 31 décembre où l’éclairage restera allumé jusqu’à 1h du matin. «Chacun doit y mettre du sien», positive Lydie Polfer.

Pour les amateurs des marchés de Noël, pas moins de 101 chalets seront présents sur les quatre sites des «Winter Lights». 99 forains exploiteront diverses attractions pour le plus grand plaisir des petits et des grands. À travers l’ensemble de la capitale, 432 000 lucioles et ampoules 100% LED plongeront ainsi Luxembourg-Ville «dans une atmosphère chaleureuse et conviviale». Une économie d’énergie de 30% est espérée avec ces mesures.

La sécurité n’est pas oubliée

Pour Patrick Even, directeur de la région Capitale de la Police grand-ducale, des mesures particulière seront prises, du vendredi 18 novembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 pour encadrer les marchés de Noël repartis sur quatre sites: le Lëtzebuerger Chrëschtmaart à la place d'Armes, le Wantermaart à la place de la Constitution, le Niklosmaart à la place de Paris et le Wanterpark à la Kinnekswiss.