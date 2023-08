Politique au Luxembourg: Plus de 1 200 heures de débats, la Chambre a battu des records

Les politiques sont partis pour de courtes vacances avant la campagne électorale expresse qui attend le pays à la rentrée pour renouveler les parlementaires. La législature 2018-2023 s'achève en effet, et elle n'a pas été de tout repos pour les députés. La Chambre a dû déménager au Cercle Cité pendant la pandémie, il a fallu voter des lois en urgence, organiser des réunions en usant de vidéos… Les cinq années de mandat qui s'achèvent ont été les plus intenses jamais connues par notre Parlement. «C'était une législature record», soufflait même le président Fernand Etgen lors de la dernière séance, le 21 juillet.

Celle-ci était la 310e de la législature, selon les chiffres publiés ce mardi sur le site Internet de la Chambre des députés. Un bon tiers de plus que les 236 séances des cinq années précédentes. Lors de ces séances publiques, les députés ont pu débattre de textes législatifs et de sujets d'actualité pendant un total de 1 232 heures et 21 minutes (pas loin de 4h par séance!), contre 888 heures et 46 minutes pour le mandat 2013-2018.

Titiller le gouvernement

Les commissions parlementaires ont aussi été plus nombreuses, avec 3 412 réunions en 2018-2023 contre 3 093 en 2013-2018, une hausse d'environ 10%, marquée par une utilisation accrue de la visioconférence et un nombre de réunions plus élevé pendant la pandémie. Ces commissions et séances publiques ont permis aux députés de plancher sur 750 projets de loi déposés en cinq ans (+50% par rapport aux cinq années précédentes) et d'en évacuer 741 (+18%).