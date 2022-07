Au Luxembourg : Plus de 1 200 salariés se passeront du congé collectif

LUXEMBOURG – L'ITM a fait le point sur le congé collectif de l'été 2022 et sur les dérogations accordées pour un certain nombre de chantiers.

Certains chantiers urgents peuvent continuer pendant le congé collectif. Archives Editpress

Le congé collectif estival arrive, patience! Pour les métiers des installateurs sanitaire, chauffage et climatisation, il est prévu du lundi 1er août au dimanche 21 août inclus. Et pour les entreprises du bâtiment et du génie civil, il doit durer du vendredi 29 juillet au dimanche 21 août inclus.

L'ITM a fait le point sur les demandes de dérogations pour cet été. En tout, 87 entreprises ont déposé 168 demandes, dont 132 ont été accordées par une commission composée de représentants des syndicats, du patronat et de l'ITM. Elles concernaient des chantiers dans des écoles et lycées qui pourront se faire pendant que les élèves ne seront pas là (53 demandes), des chantiers dans des usines pendant l'arrêt de production (19) et des chantiers urgents (96).

Des contrôles sur les chantiers

Au final, 1 221 salariés sont concernés par ces chantiers et prendront leurs vacances un peu plus tard. Un chiffre qui baisse progressivement depuis la pandémie. En 2020, 1 725 salariés étaient concernées, et à l'été dernier, 1 128. À noter que parmi les 36 demandes rejetées, 22 concernaient des travaux non soumis au congé collectif.

L'ITM prévient aussi qu'elle effectuera des contrôles sur les chantiers, cet été, de même que les douanes et la police. Et, le cas échéants, les entreprises qui travaillent sans la dérogation verront leur chantier arrêté.