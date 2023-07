Au Luxembourg: Plus de 1 300 emplois perdus dans les faillites en six mois

De janvier à juin 2023, 556 entreprises ont fait faillite, soit une hausse de 13% par rapport au premier semestre 2022, selon les chiffres officiels du Statec transmis mercredi matin, plus précis et fiables que ceux publiés la veille par une entreprise de crédit. Le nombre de faillites sur six mois reste globalement inférieur à la période avant-Covid. Les premières estimations relayées par le Statec font état de 1 338 emplois perdus dans la première moitié de cette année, contre 927 sur la même période l'an dernier.

Fuite d'emplois dans la construction

Et si la crise dans la construction est sur toutes les lèvres depuis un certain temps, même si les avis sur sa gravité divergent, le secteur n'est pas le plus touché par les faillites. Les sociétés de type holding et fonds d'investissement ont été les plus nombreuses (113) à mettre la clé sous la porte. Le commerce suit, avec 104 faillites en six mois (+6%) et une centaine d'emplois perdus.