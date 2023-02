En Moselle : Plus de 1,7 tonne de tabac saisie: un atelier clandestin démantelé à Forbach

FORBACH – Un atelier de fabrication de tabac clandestin a été démantelé à Forbach, où plus de 1,7 tonne de tabac a été saisie et deux hommes ont été interpellés, a annoncé la direction régionale des douanes de Nancy.

La saisie a eu lieu le 15 février, lors du contrôle des «locaux professionnels d'un commerce non déclaré de boissons alcoolisées et non alcoolisées fraudant les droits et la taxe«. Dans ce commerce, «un atelier de production et d'emballage de confection de tabac à narguilé» a également été découvert, ont indiqué les douanes, dans un communiqué.