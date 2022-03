Au Luxembourg - Plus de 1 700 jeunes ont lâché l'école, 23% sont revenus

Autre signe positif dans le rapport «Jeunes décrocheurs et jeunes inactifs au Luxembourg», de plus en plus de jeunes retournent à l'école ou en formation. «Abandonner l'école peut n'être qu'un accident de parcours, sans impact durable sur le jeune», estime le ministère. Ainsi, en 2020/2021, 23% des décrocheurs se sont réinscrits, contre 15,7% et 18,3% les deux années précédentes. Chez les jeunes âgés de 16 à 18 ans, cette proportion passe même à 25,9%.