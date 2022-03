En Italie : Plus de 1 800 migrants secourus lundi

1 810 migrants ont été secourus et 13 corps de personnes mortes récupérés au cours de cinq opérations, réalisées entre l'Italie et l'Afrique du Nord.

«Nous avons coordonné cinq interventions diverses, dans le cadre de l'opération européenne Triton, et 1 810 personnes au total ont été secourues tandis que 13 corps ont été récupérés à bord de l'une des embarcations», a indiqué un porte-parole des garde-côtes. Les 13 cadavres, dont la cause du décès n'est pas connue, se trouvaient à bord d'une embarcation comprenant un total de 522 personnes, selon la même source.

Un navire militaire irlandais a secouru les migrants à bord de cette embarcation et récupéré les corps des victimes. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en date du 10 juillet, plus de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le début de l'année, pour moitié en Italie, où les arrivées sont encore supérieures aux records enregistrés en 2014, et pour moitié en Grèce, où elles connaissent une croissance exponentielle. Au large de la Libye, la traversée a coûté la vie à plus de 1 900 personnes en 2015.