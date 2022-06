Appartements au Luxembourg: Plus de 10 000 euros/m² à Luxembourg-Ville, Bertrange et Strassen

Au premier trimestre 2022, pour un logement, les acheteurs ont déboursé en moyenne 688 428 euros pour 82 m², contre 641 341 euros pour la même surface un an plus tôt, soit 37ִ 000 euros de plus (+7,3%). Les logements anciens se sont vendus en moyenne 676 480 euros, contre 713 035 pour les logements neufs. À titre de comparaison, le prix moyen déboursé au premier trimestre 2014 pour tout type de logement était de 357 475 euros (pour la même surface)…

En ce qui concerne plus précisément les appartements, les prix ont plus fortement augmenté (+12,8%) sur un an. Pour les appartements déjà construits, il fallait compter, en moyenne, 8 344 euros/m² avec évidemment des différences - parfois énormes - selon les communes: comptez 11 413 euros/m² à Luxembourg-Ville, 10 860 euros/m² à Bertrange et 10 312 euros/m² à Strassen, contre «seulement» 4 887 euros/m² à Winseler et 5 387 euros/m² à Weiswampach.