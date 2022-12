Santé au Luxembourg: Plus de 10 000 patients ont déjà testé la téléconsultation

Mais l'Association des médecins et médecins dentistes (AMMD) note que le nombre de consultations a été réduit depuis la fin de la crise sanitaire. «Les patients reviennent dans les cabinets», remarque Félix Steichen, secrétaire général. De son côté, l'ASBL Patiente Vertriedung (informations sur les droits et devoirs du patient) estime que la plateforme eConsult n'est pas «connue du grand public». «Pour qu’elle ait une plus grande utilité, il faudrait qu’il y ait plus de prestataires qui l’utilisent ainsi qu’une plus grande visibilité», juge l'association, qui dit recevoir «beaucoup de plaintes» concernant les consultations à distance facturées mais «qui ne sont nullement» des consultations à distance. «Chaque consultation à distance doit se faire à l’aide d'eConsult», martèle-t-elle.