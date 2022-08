Au Portugal : Plus de 100 000 hectares brûlés par les feux de forêt

Il s'agit de la plus grande superficie depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes et ravagé plus de 537 000 hectares sur l'ensemble de l'année, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF). Dans son rapport, l'institut public explique que, jusqu'au 15 août, le Portugal avait connu «12% d'incendies de moins mais une superficie brûlée 30% supérieure» par rapport au niveau enregistré ces dix dernières années.