Affrontements au Kirghizistan : Plus de 100 morts dans les violences ethniques

Les affrontements ont gagné de nouveaux secteurs du sud du Kirghizistan, où plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 1 100 autres blessées depuis le début des émeutes jeudi soir.

Selon le dernier bilan officiel, les affrontements Kirghizistan auraient fait plus de 100 personnes. afp

Des milliers d'Ouzbeks fuyaient après avoir vu leurs maisons incendiées par des groupes de Kirghizs. Dimanche, le bilan officiel s'élevait à au moins 84 morts et 1 122 blessés, selon le ministère de la Santé. Ces chiffres n'incluaient pas la mort d'une trentaine d'Ouzbeks tués dans la région de Jalal-Abad, autre grande ville du sud, où les violences se sont étendues.

Un responsable militaire, Talaaibek Mirzabaïev, a en effet rapporté qu'une trentaine d'Ouzbeks avaient été tués à Souzak, un village de la région de Jalal-Abad. Un autre village ouzbek, Dostouk, a par ailleurs été incendié par des Kirghizs mais le nombre de victimes n'était pas établi. Des médecins et des militants des droits de l'Homme ont précisé que le bilan pourrait être bien plus lourd, expliquant que des Ouzbeks blessés craignant d'être à nouveau attaqués ne s'étaient pas présentés dans des hôpitaux.

Le gouvernement par intérim a donné l'ordre aux soldats de tirer sur les émeutiers, sans parvenir à rétablir le calme. Des incendies allumés par les auteurs de violences ont détruit la majeure partie d'Och, la deuxième ville du pays qui compte 250 000 habitants. Des magasins ont été pillés, privant les habitants d'une grande partie des vivres.

Dimanche, des foules de Kirghizs ont pris le contrôle de l'essentiel de la ville où les quelques Ouzbeks encore présents se barricadaient dans leurs quartiers. Des tirs ont par ailleurs retenti à Jalal-Abad (à 70km d'Och) où, la veille, une université avait été incendiée, un commissariat assiégé tandis qu'un véhicule blindé et plusieurs armes étaient dérobées dans une unité militaire locale.

Des Kirghizs ont tenté d'attaquer l'hôpital de la ville, mais des Ouzbeks les ont expulsés après plusieurs heures marquées par de violents échanges de tirs, selon des témoins. Un groupe a également tenté de s'emparer du contrôle du siège de la police à Jalal-Abad mais a été repoussé. D'après M. Myrzabaïev, des Ouzbeks ont tendu une embuscade à une centaine de Kirghizs dimanche sur une route près de Jalal-Abad et les ont pris en otages.

Des véhicules circulant sur la principale route près de Jalal-Abad ont essuyé à plusieurs reprises des coups de feu. Dans le village voisin de Bazar-Kourgan, une foule d'environ 400 Ouzbeks ont renversé des véhicules et tué un capitaine de police, selon un militant politique local, Asil Tekebaïev. Des habitants ont rapporté que des Kirghizs affluaient de toute la région dans le village, armés de bâtons, de barres métalliques ou même de fourches.

