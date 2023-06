Philippines: Plus de 1000 étrangers forcés de travailler pour un casino en ligne

La police philippine a annoncé, mardi, avoir secouru plus d’un millier de ressortissants étrangers qui auraient été forcés de travailler pour un casino en ligne à Manille. Des Chinois, Vietnamiens, Singapouriens et Malaisiens figurent parmi les personnes qui se trouvaient dans les bâtiments de la capitale visés par une opération de police, dans la nuit de lundi à mardi.

Des journalistes de l’AFP ont vu, mardi, deux bus et deux fourgons de police garés à l’extérieur des bâtiments où s’est déroulée l’opération. «Il s’agit d’abord d’un cas de trafic d’êtres humains», a déclaré Michelle Sabino, porte-parole du groupe de lutte contre la cybercriminalité au sein de la police nationale philippine. «Tout fera l’objet d’une enquête», a-t-elle ajouté, y compris la question de savoir si ces travailleurs étaient impliqués dans des extorsions d’argent en ligne.

En mai, les autorités philippines sont venues en aide à plus d’un millier de personnes, originaires de plusieurs pays asiatiques, qui étaient retenues captives et forcées de participer à des escroqueries en ligne ciblant des victimes en Europe, aux États-Unis et au Canada.