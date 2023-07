Santé au Luxembourg: Plus de 1000 patients ont été traités pour Covid long

Permettre aux patients de retrouver peu à peu une vie normale. C'est l'objectif du dispositif Covid Long. Depuis son lancement à l'été 2021, 1 006 patients ont été pris en charge, indiquent Paulette Lenert, ministre de la Santé et Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale, dans une réponse parlementaire.

Rappelons que les personnes sont envoyées par le médecin généraliste ou spécialiste, qui les oriente. La majorité des personnes concernées sont orientées vers le domaine thermal de Mondorf-les-Bains, spécialisé dans la rééducation. Elles peuvent aussi aller au Rehazenter, au Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP) d’Ettelbruck et/ou au CHL. Les patients suivent alors des programmes de rééducation spécifiques, liés aux problèmes de fatigue, de respiration, de perte d’endurance, de motricité, de dépression ou encore de perte de goût et d’odorat.

Un patient sur 10 déclaré apte au travail

Jusqu'à présent, le montant versé par le ministère de la Santé pour le dispositif Covid Long s'élève à 1,07 million d'euros environ. «De plus, la prise en charge est financée par la CNS dans le cadre des principes de financement bien connus de l'activité du médecin sur la nomenclature, et de l'activité de l'hôpital sur le budget annuel des hôpitaux individuels participants», précisent Paulette Lenert et Claude Haagen.