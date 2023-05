Plus de 12 000 spectateurs ont vibré au rythme du LOA

ESCH-BELVAL – Le festival électro luxembourgeois a accueilli plus de 12 000 spectateurs, vendredi et samedi, sous les fourneaux de Belval.

Après chaque nouvelle édition, le Luxembourg Open Air consolide un peu sa place au sein du paysage musical du Grand-Duché. Tandis que la première version du LOA Esch avait vu plus de 9 000 visiteurs danser sous les hauts-fourneaux de Belval l’an passé, cette édition a accueilli plus de 12 000 spectateurs (NDLR: 5 000 le vendredi et 7 000 le samedi), lors du premier grand festival open air de l’année.

Pas moins de dix DJ internationaux - dont les Néerlandais Bassjackers, l’Allemand Topic (voir son interview) et le Français Tchami - et quinze DJ luxembourgeois étaient à l’honneur ce week-end, sur trois scènes installées sur et autour de la place de l’Académie.

Épargnés par la pluie

À la nuit tombée, vendredi, les lasers fendaient le ciel noir de Belval, les jets de flammes réchauffaient l’atmosphère, les bras se levaient en l’air, sur les rythmes insufflés par les DJ se succédant sur la Main Stage. Si la pluie avait fait redouter le pire dans l’après-midi, le ciel dégagé allait de pair avec les sourires affichés sur les visages des festivaliers. Parmi ces derniers, affublés de lunettes, bracelets et autres capes fluorescents, on pouvait notamment croiser des danseurs déguisés en «Où est Charlie?» ou encore à dos de dinosaure…

En marge de l’évènement, des contrôles de police ont été réalisés vendredi et samedi soir. Sur 191 automobilistes, onze procès-verbaux ont été dressés et trois permis retirés. Samedi soir, un des spectateurs a été attrapé par derrière par un individu qui lui a réclamé son portefeuille avant de lui assener un coup de poing et de prendre la fuite au milieu de la foule.