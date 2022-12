RDC : Plus de 120 morts à Kinshasa dans des inondations

Des inondations, dues à de fortes pluies, ont fait plus de 120 morts à Kinshasa, et ont également causé d’importants dégâts matériels.

«Le mur s’est effondré»

«Vers 4h du matin, nous avons été réveillés par l’eau qui s’est introduite dans la maison», a témoigné un parent de la famille. «Nous avons canalisé l’eau et, pensant qu’il n’y avait plus de danger, nous sommes retournés dans la maison pour dormir, nous étions trempés», a-t-il ajouté. La famille s’est recouchée et «juste après, le mur s’est effondré».

«Une catastrophe»

En ville, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les rues y compris dans la Gombe, une des 24 communes de la ville-province, qui est généralement la plus épargnée par les galères quotidiennes des Kinois, entre manque d’électricité, amoncellement d’ordures et inondations récurrentes. Ce quartier abrite notamment les ministères et ambassades.