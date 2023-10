Plus de 130 pneus abandonnés sur un chantier en l'absence des ouvriers

Les cas de dépôts de déchets sauvages ne sont pas rares au Luxembourg et aux frontières, mais cette fois, les auteurs ont fait dans l'originalité. 132 pneus ont été découverts, abandonnés directement sur un chantier entre Urspelt et Clervaux. «À hauteur de la déviation de Clervaux», précise la police. Ces pneus, «de différentes marques et tailles», ont été déposés durant le week-end, au moment où le chantier est vidé de ses ouvriers. En l'occurrence «entre le vendredi 27 octobre à partir de 16h30 et le lundi 30 octobre vers 6h30».