Au Soudan : Plus de 15 000 moutons meurent noyés dans un naufrage

Plus de 15 000 moutons sont morts noyés dimanche dans un port soudanais, en mer Rouge, après le naufrage du navire les transportant, ont indiqué des responsables locaux.

Le port de Suakin est situé à 60 km au sud de Port Soudan, le principal du pays. Le 25 mai, ses docks avaient été ravagés par un incendie. Une enquête avait été ouverte pour en déterminer les causes. Ce sont via les ports soudanais de la mer Rouge que transitent les importations et exportations du Soudan, du Tchad, de l'Éthiopie et de la République centrafricaine, ainsi que le pétrole du Soudan du Sud.